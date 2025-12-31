edición general
Sánchez llega al 1 de enero con 100 incrementos en impuestos y cotizaciones durante su mandato como presidente del Gobierno

Pedro Sánchez acumula 100 incrementos en impuestos y cotizaciones sociales desde 2018, estableciendo un récord en la carga fiscal. El Estado ha recaudado 513.000 millones de euros adicionales durante estos años, aunque la deuda pública ha aumentado en 507.000 millones.

StuartMcNight
Panfleto Bulardo enviado por Octubre de 2025 y con el apoyo raudo y veloz de otros dos clones de la época de Los500deMartin y una cuenta antigua comprada.

Sois un meme.
RegiVengalil
#5 toma, aquí tienes el panfleto original

Sánchez alcanza este 1 de enero las 100 subidas de impuestos y cotizaciones desde que es presidente del Gobierno

www.elespanol.com/espana/politica/20251231/sanchez-alcanza-enero-subid
#6 chavi
Veamos el cuerpo de la noticia a ver cuales son esos "100 incrementos en impuestos y cotizaciones":

- "aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que escala hasta el 0,9%. Paralelamente, se endurece la carga para los salarios más elevados mediante la Cuota de Solidaridad, cuyos tipos alcanzan el 1,46% en los tramos superiores, y la base máxima de cotización supera los 5.100 euros mensuales."

- " interviene en el sector inmobiliario, elevando los…   » ver todo el comentario
YSiguesLeyendo
tranquilos, que como buen presi chupiguay megaprogre las subidas sólo son para las rentas del capital y para las rentas del trabajo más altas (ironic mode on)
RegiVengalil
Hay que seguir aumentando la nómina de paniaguados y dependientes del estado.

(De otra forma, imposible ganar las elecciones)))
Kantinero
100 subidas y no nombran más de media docena
La campaña golpe de estado de medios continúa desde el instante cero de 2026.
A continuación Begoña ha robado el champú de un hotel de Mondoñedo y el Pelucas reclama la información fiscal de su estilista desde 2004
Sawyer76
Rápido, tirad la noticia, sirvientes.
#7 chavi
#4 Lee la noticia (no solo el titular) y mira en que consiste esa tan terrible subida de impuestos, anda.... xD xD
#3 cocococo
Con los impuestos que saquen de la baliza V16 se soluciona todo, supongo.
