Sánchez e Iván Redondo: mucho ojo, que las elecciones las carga el diablo

Pedro Sánchez no quiere pacto alguno con UP. Ni gobierno de coalición, ni tampoco su apoyo parlamentario en un gobierno monocolor. Lo que quiere es ir a unas nuevas elecciones. ¿Cuál es el objetivo? Según las encuestas, el PSOE aumentará el número diputados en detrimento de UP y Cs. Y el PP se recuperará a costa de Cs y Vox. Pero esas previsiones de Pedro Sánchez y del ínclito Iván Redondo pueden resultar fallidas, y se produzca un triunfo de la derecha, lo que no resulta descabellado. Las elecciones las carga el diablo.