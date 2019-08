A Sánchez la foto con los migrantes le sale movida

La vicepresidenta Calvo ha dejado claro que no van a mover un dedo por salvar la vida de un centenar de mujeres, hombres, niñas y niños que necesitan ser atendidos El presidente no ha incluido en sus rondas de contactos a los colectivos de población migrante. El ejecutivo del PSOE ya no quiere ser pionero en materia migratoria