Sánchez finge crear nuevo empleo público a 30 días del 28-A con 31.000 plazas ya previstas

El Gobierno ha lanzado 31.000 empleos públicos a treinta días de las elecciones. Se trata de un episodio más de lo que el propio Ejecutivo socialista ha bautizado como "viernes sociales". Un nuevo real-decreto para dotar de argumentos a la campaña de Pedro Sánchez. No obstante, las plazas -cuyas oposiciones no llegarán antes del verano- no irán más allá de la reposición, teniendo en cuenta el envejecimiento del sector público y las jubilaciones pendientes.