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Sánchez engorda con 12.000 millones el gasto en Defensa para sobrevivir a Trump en la OTAN

Una piedra en el zapato que es uno de los quebraderos de cabeza de Pedro Sánchez. La OTAN y la UE han fijado como prioridad el aumento de recursos. Sus socios de gobernabilidad, sin embargo, rechazan el incremento de gasto militar, lo que deja maniatada a La Moncloa en el Congreso, pues tendría que echarse en manos del PP para aprobar cualquier asunto en esta materia que llevara a la Cámara Baja. La apuesta del Ejecutivo, atrapado en esta situación de tener que cumplir con sus compromisos mientras trata de esquivar vetos de sus aliados

| etiquetas: sánchez , otan , trump
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