Sánchez diseña sus vacaciones en Doñana y Lanzarote... con la investidura en el aire

El bloqueo político y la investidura fallida que, si no se produce un cambio de posturas 'in extremis', va a protagonizar Pedro Sánchez el próximo 16 o 23 de julio está alterando muchos aspectos: el Gobierno sigue en funciones, el Congreso no puede echar a andar, los empresarios tienen cada vez más inquietud... y el presidente del Gobierno todavía no tiene aún totalmente decidido dónde pasar unos días de descanso durante el mes de agosto. Todo es incertidumbre.