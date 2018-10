Sánchez confirma que no subirá la cuota mínima de los autónomos por el alza del SMI a 900 euros

El presidente del Gobierno confirma en el Congreso que la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros no repercutirá en un incremento de la cuota mínima de los autónomos. Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que le acusó de ser "un fake" y de intentar "engañar" a los españoles y a la Comisión Europea al plantear unos Presupuestos que no se corresponden con la senda de déficit vigente. La asociación ATA ha agradecido que la subida del SMI a 900 euros no afecte a su base mínima de cotización.