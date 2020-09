Sánchez asegura que Ciudadanos no se ha salido de la foto de Colón, pero anima a ERC a superar ideologías El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se cree el giro al centro de Ciudadanos y asegura que el partido naranja "no ha salido de la foto de Colón" que protagonizó con el PP y Vox, pero en todo caso ha animado a ERC a negociar unos Presupuestos "progresistas" y a hacer un "esfuerzo" para superar trincheras ideológicas.