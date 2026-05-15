Sánchez arremete contra Eurovisión y reafirma la posición de RTVE: "Es una cuestión de humanidad"

El presidente del Gobierno ha querido relacionar la situación actual con el genocidio en Gaza y la "invasión" de Rusia a Ucrania, debido a que Rusia "fue apartada del festival y España apoyó esa decisión", algo que no ha ocurrido con Israel. Sánchez ha criticado que "esos principios deben aplicarse también" con ellos porque "no puede haber dobles estándares". "Frente a la guerra ilegal y el genocidio, el silencio no es una opción ante lo que ocurre en Gaza y en el Líbano; es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad".