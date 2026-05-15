edición general
15 meneos
15 clics
Sánchez arremete contra Eurovisión y reafirma la posición de RTVE: "Es una cuestión de humanidad"

Sánchez arremete contra Eurovisión y reafirma la posición de RTVE: "Es una cuestión de humanidad"

El presidente del Gobierno ha querido relacionar la situación actual con el genocidio en Gaza y la "invasión" de Rusia a Ucrania, debido a que Rusia "fue apartada del festival y España apoyó esa decisión", algo que no ha ocurrido con Israel. Sánchez ha criticado que "esos principios deben aplicarse también" con ellos porque "no puede haber dobles estándares". "Frente a la guerra ilegal y el genocidio, el silencio no es una opción ante lo que ocurre en Gaza y en el Líbano; es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad".

| etiquetas: sánchez , eurovisión , rtve
12 3 1 K 103 actualidad
2 comentarios
12 3 1 K 103 actualidad
#2 Horkid *
Hau que distinguir entre las interpretaciones teatrales de Sanchez, para ganarse al publico, y lo que de verdad hace: www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel
www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-espanol-subvenciona-filial-armam
El Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí
0 K 10
#1 Aladroque
Pedro Sánchez hablando en nombre de rtve?

No puede ser, si a mí me habían dicho que RTVE era completamente independiente del gobierno! o_o
0 K 8

menéame