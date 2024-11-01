Sánchez anuncia 1.000 millones más para Ucrania y refuerza su compromiso con Zelenski en medio de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España reforzará un "nuevo compromiso" con Ucrania, con 1.000 millones de euros para la cooperación bilateral en el ámbito militar. Lo ha anunciado durante la visita a España del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha prometido que "España no va a dejar de mirar hacia Ucrania". Después de reunirse en el Palacio de La Moncloa, Sánchez y Zelenski han oficializado la firma de cinco nuevos acuerdos entre España y Ucrania, entre ellos varios de cooperación...