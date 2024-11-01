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Sánchez anuncia 1.000 millones más para Ucrania y refuerza su compromiso con Zelenski en medio de la guerra en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España reforzará un "nuevo compromiso" con Ucrania, con 1.000 millones de euros para la cooperación bilateral en el ámbito militar. Lo ha anunciado durante la visita a España del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha prometido que "España no va a dejar de mirar hacia Ucrania". Después de reunirse en el Palacio de La Moncloa, Sánchez y Zelenski han oficializado la firma de cinco nuevos acuerdos entre España y Ucrania, entre ellos varios de cooperación...

| etiquetas: sánchez , anuncia , 1000 , millones , ucrania , refuerza , zelenski , guerra , irán
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9 comentarios
5 1 7 K 4 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Y cual es el motivo para ayudar a ucrania y no ayudar a iran?, lo comento porque si dicen que hay que guiarse por el derecho internacional, deberia ser para todos los casos...
4 K 48
karlos_ #5 karlos_
#1 Ni uno ni el otro. Nos declaramos neutrales como en la segunda guerra mundial, que no estamos para tirar cohetes (pun intended)
1 K 23
Veelicus #7 Veelicus
#5 Es que es lo que tendrian que haber hecho en 2022.
Pero claro, se apuntaron a ayudar a Ucrania en aras del derecho internacional, bla bla bla, obviando que Israel lleva decadas ocupando territorios de otro pais... y ahora ya con la agresion a Iran caretas fuera, eso si, nos diran que el PSOE es de izquierdas y respeta el derecho internacional... es que te tienes que reir
1 K 26
asurancetorix #9 asurancetorix
#7 Y que no a la guerra... Ains, reir o llorar, yo qué sé...
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Donpenerecto #8 Donpenerecto
#1 por qué destinado lo a Ucrania es más fácil que se pierda por el camino sin dejar rastro.
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karlos_ #4 karlos_
Y esto no nos preguntan ?

Ha ido Zelenski de visita y nos roba la cartera, ahi van otros mil millones que no van a servcios publicos
1 K 29
#6 lamarisevadecañas
Más mataos perro
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buronix #2 buronix
Joder Zelenski, no le deja de tocar la lotería.
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menéame