San Marino propone obligar a pagarse el tratamiento a quienes se nieguen a vacunarse contra la Covid19

El caso de San Marino, un pequeño país de tan solo 33.000 habitantes, es interesante. En él, las autoridades sanitarias proponen que "aquellos que no se vacunen contra la Covid", deberán pagarse el tratamiento médico en caso de que se contagien del virus, según informan medios locales. La vacuna en San Marino será gratuita y estará disponible para toda la población. Sin embargo, "aquellos que decidan no vacunarse, y no porque formen parte de los casos excluidos, si se contagian, deben pagarse el tratamiento." añade el ministro de Salud.