Samsung S10 Plus: Fecha de lanzamiento, características y comparación con s10

El lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy s10 Plus no ha dejado indiferente a nadie. Algunos opinan que es demasiado grande. Otros que el precio es muy caro. Los primeros modelos llegaron el pasado 8 de marzo a los usuarios que realizaron la reserva, sin embargo la versión 5G todavía tardará un poco más y se estima que hasta verano no estará en el mercado. Los Galaxy S10+ están equipados con tres cámaras, dos en su frontal y una en la parte posterior. La principal posee 16 megapíxeles y enfoque automático en profundidad.