Samsung y Hyundai invierten en baterías de estado sólido para autos y aviones

Solid Power Inc., fabricante de baterías de estado sólido para automóviles y aviones con sede en Colorado, recaudó 20 millones de dólares en financiamiento que destinará a la construcción de una planta de producción. Los inversores en la ronda de financiación de la Serie A incluyen a Sanoh Industrial Co. y las unidades de capital de riesgo de Hyundai Motor Co., Samsung Electronics Co. y Solvay SA. La medida ocurrió nueve meses después de que Solid Power anunciara un acuerdo con BMW AG para desarrollar baterías de estado sólido para vehículos