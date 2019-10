Samsung Galaxy Fold: 2.000€ por un Smartphone al que se le cae el logo en 2 semanas

El Samsung Galaxy Fold sigue acumulando problemas, y es que, por si no fuera suficiente pagar 2.000 euros por un smartphone que tenemos que cuidar extremadamente bien, e incluso no sería recomendable llevarlo a la playa, por que la arena podría dañar las bisagras, y afectar al funcionamiento del dispositivo, ahora se le suma un nuevo problema que no es admisible para un terminal de este precio: el logo comienza a caerse tras las dos primeras semanas de uso.