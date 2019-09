Samsung estrena un "escenario vertical" a medida de la pantalla del móvil (ING)

Desde el que llena el rollo de la cámara en su teléfono hasta los tradicionalistas de "mira la banda, no tu teléfono", los fans y los músicos no se deciden en la etiqueta a la hora de usar el móvil en los conciertos. El debate se avivó esta semana cuando Mabel participó lo que se ha sido llamado el primer "concierto vertical" del mundo en un escenario de tres niveles. Sus diseñadores lo llamaron "un regalo para los fans de Snap and Insta Stories" que "debería impulsar el debate en torno a las convenciones de puesta en escena de música en vivo".