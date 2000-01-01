·
4
meneos
11
clics
Sam Altman. Ningún niño nacido a partir de hoy será nunca más inteligente que la IA
Sam Altman, CEO de OpenAI, predice un futuro transformado por la inteligencia artificial, donde un niño que nazca hoy nunca será más inteligente que la IA.
ia
altman
25 comentarios
#2
endy
*
Seguimos para hype.
Sam Altman es muy hábil calentando a los inversores. Cuando dice este tipo de cosas es para seguir levantando rondas de inversión.
En la carrera de la IA se dice lo que hay que decir para ser el primero y eso requiere mucha pasta
5
K
64
#17
R2dC
#2
Yo creo que tiene razón, pero no por la IA en si.
Los niños van a tener más microplasticos que nadie en el cerebro. La sangre a petar de PFASS. Eventos climáticos extremos que vas a ver que risa cuando no nos de tiempo a reparar infraestructuras. Y porque todo el output de la IA servirá para alimentar a la siguiente IA, y la IA también declinará en inteligencia, como en idiocracia. Y como el output de la IA es lo estadísticamente más probable, vamos a acabar con una sopa homogénea de contenido, lo que modificará los pesos estadísticos de lo que dice la IA, que hará que se siga obcecando en sus opiniones.
1
K
30
#18
LoboAsustado
Que siga avanzando la ultraderecha a nivel mundial , recortando en educación y ya estaría cumplida la profecía...
Y no se si lo que comenta
#17
es causa o consecuencia....
0
K
9
#25
jm22381
... hasta que las conexiones de NeuroLink nos permitan fusionarnos y la futura IA seamos nosotros.
0
K
19
#3
wildseven23
Claro, claro. Ayer mismo, con una IA de las famosas, por hacer el tonto, le dije que qué podía hacer en mi ciudad. Y, bueno, me recomendó sitios que, o bien no existen, o bien se inventó sus nombres.
Hasta "discutí" sobre una catedral, que la llamaba con el nombre que le salió del pairo, y me aseguraba tener razón.
0
K
16
#5
ChatGPT
#3
igual es que tú no conoces esos sitios y la IA ha respondido perfectamente
4
K
44
#8
Macadam
#5
Cómo tiras pa los tuyos
1
K
11
#11
ChatGPT
#8
mientras no haya un sindicato de LLMs tengo que hacerlo yo
0
K
10
#10
wildseven23
#5
Ja, ja, ja, podría ser, ja, ja, ja.
0
K
16
#13
Pacman
#3
puedes hacer lo contrario
Cuando te da un dato verdadero le dices que se equivoca y a la que se lo digas dos veces te da la razón, sea lo que sea
Me aburro
2
K
37
#22
chavi
El Márketing de la IA diario....
Que cansinos.
0
K
13
#7
Tensk
Hoy en : "Estupideces de la historia"...
0
K
13
#24
Tensk
#20
Aunque hace ya mucho tiempo de esto, mi profesor de mates, que daba informática como extraescolares (en tiempos de Amstrad y Spectrum) decía (y ya lo he repetido aquí unas cuantas veces) que los ordenadores sólo son unos tontos pero muy rápidos.
0
K
13
#6
reithor
Esto lo dice el que vive de la IA, que no tiene conflicto de intereses ni sesgo alguno.
0
K
11
#19
Malinke
No entiendo por qué se le da tanta importancia a cualquier cosa que diga este tío, un Ceo de Google o Trump.
0
K
11
#14
ldoes
Ningún niño nacido a partir de hoy tendrá pantalones con bragueta convencional
- Sam Tilbanqui, creador del pantalón con bragueta táctil
0
K
8
#16
PerritaPiloto
En tres días he generado gracias a la IA una aplicación en un lenguaje y con un código que no conocía, y he alcanzado una deuda técnica que ni en un año de uso y evolución de la aplicación podía haber llegado. Estoy en un punto en el que es demasiado complicado hacer ningún cambio y está desarrollada de tal manera que tampoco es extensible. Oye, pero el cliente encantado. Cuando descubra que no puedo modificarla sin romper nada y que la IA con la que he generado tampoco puede van a flipar.
O que le pregunten a la mujer esa que se ha quedado con 200€ de jubilación por confiar en la IA.
0
K
8
#21
Mangione
s
HIC!
licon valley, chavalin!
0
K
8
#1
Elanarkadeloshuevos
Sam, como diría Vader: "No se vanaglorie con este terror tecnológico que ha construido..." (Así, con voz de el bueno de Romero)
0
K
7
#4
yokitolakaka
Mientras la IA no sea capaz de innovar lo dudo mucho.
Cuando sea capaz de pensar sin modelos previos de entrenamientos hablamos
0
K
7
#9
Tensk
#4
Por obligación, igual que nosotros, tienen que entrenar con algo. Pero lo de innovar... depende de cómo lo definas.
Ahora, no piensan, no son inteligentes, no razonan. Eso fijo.
0
K
13
#20
yokitolakaka
#9
claro, me refiero que si tu le dices que no existe el sol, cree que no existe.
A un niño se lo dices y puede que lo crea así, pero un adulto le dices que no existe y te señala y dice eso que es..
Nosotros aprendemos prueba/error. Hasta que no sepan diferenciar todo, nada que rascar..
0
K
7
#12
Blackat
No será tan imbécil como el y ese engendro que llaman inteligente y es más tonto que pichote
La wikipedia es 2000 veces más útil , menos mentirosa y cuesta x99999 veces menos como mínimo en energía y recursos .
Llevo más de un año usando versiones de pago y la verdad es que al principio promete ...pero luego es como tener un empleado topo del enemigo saboteando todo ...miente , inventa, confunde ...es una mierda que se repite , replica y recopia a si misma en todo lo chungo
0
K
7
#23
chavi
#12
y sin ella, la IA serían aún más "tontas".
0
K
13
#15
Eclimolon
Pregúntale a la IA que te diga páginas porno.... No te dice ninguna...
Pregúntale a un niño.. ya verás...
0
K
6
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
