El salvoconducto que esconde el Mini sin distintivo medioambiental de la DGT con el que Abascal y Meloni se han paseado por Madrid

Hay un detalle en el que han caído algunos: el coche no llevaba etiqueta medioambiental y, por tanto, en principio no debería haber podido circular por la ZBE ¿Cómo es posible que no les hayan puesto una multa? ¿Acaso se trata de un evidente caso de trato de favor, o hay algo más? El ayuntamiento de Madrid, en su ordenanza de movilidad sostenible, contempla excepciones para este tipo de vehículos.