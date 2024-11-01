edición general
9 meneos
129 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
El salvoconducto que esconde el Mini sin distintivo medioambiental de la DGT con el que Abascal y Meloni se han paseado por Madrid

El salvoconducto que esconde el Mini sin distintivo medioambiental de la DGT con el que Abascal y Meloni se han paseado por Madrid

Hay un detalle en el que han caído algunos: el coche no llevaba etiqueta medioambiental y, por tanto, en principio no debería haber podido circular por la ZBE ¿Cómo es posible que no les hayan puesto una multa? ¿Acaso se trata de un evidente caso de trato de favor, o hay algo más? El ayuntamiento de Madrid, en su ordenanza de movilidad sostenible, contempla excepciones para este tipo de vehículos.

| etiquetas: abascal , meloni , mini , zbe , madrid
7 2 10 K -1 Madriléame
9 comentarios
7 2 10 K -1 Madriléame
powernergia #1 powernergia
Vehículo histórico, no noticia.
6 K 78
cosmonauta #9 cosmonauta
#1 No lo tengo tan claro, y tengo un vehículo histórico. La normativa es municipal, los ayuntamientos pueden establecer excepciones para vehículos históricos, pero creo que Madrid no lo ha hecho.
0 K 13
Maduro_al_Guano #6 Maduro_al_Guano
Vehículo historico. Cuanto ignorante con ínfulas
4 K 55
Delay #2 Delay
"El Mini clásico de Abascal es un objeto de colección que sale a la calle en contadas ocasiones..."


A Obescal le hubiese encantado sacarlo con Trump, pero no tiene pinta de que vaya a venir a visitarlo :-D
4 K 53
Sr.No #7 Sr.No
#2 Pero tú te crees, alma de cántaro, que Trump, especialmente considerando su dieta, cabría en un mini? Ni de piloto, ni copiloto y ni de coña de pasajero. Por más que quisiera.
0 K 11
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Tiene matrícula de vehículo histórico.

Impresionante hinbestigasion xD
2 K 43
woody_alien #3 woody_alien
Los muy italianos y españoles paseándose en un coche inglés en vez de un Seat 600 o un Fiat 500.
1 K 21
#5 lectorcritico
#3 El seat 127 se acercaba o superaba al aprovechamiento del espacio del mini.
Tambien hay muchos coches de marcas no españolas fabricados en España.

Ademas de marcas historicas desaparecidas.
0 K 10
#8 Astur_
y por la discapacidad que tienen, también están exentos de pegatina
0 K 13

menéame