Salvini sobre España: "Cada uno recoge lo que siembra"

El ministro del Interior italiano Matteo Salvini cree que si el flujo migratorio se traslada hacia España es porque "cada uno recoge lo que siembra" y opinó que "una política de rigor reduce los desembarcos y una política de menor rigor los aumenta".Salvini aseguró que su intención no es "dar lecciones" al Gobierno español. "Si los desembarcos descienden en Italia y aumentan en España, no es que esté contento, porque mi objetivo es que estos jóvenes (inmigrantes) no partan, porque arriesgan sus vidas", insistió.