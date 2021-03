Salvini dice que ya no tiene relación con Vox porque está a favor "de los derechos y libertades"

El líder de la Liga italiana y exministro del Interior, Matteo Salvini, ha afirmado este martes que actualmente no tiene relación con el partido español Vox porque está a favor "de los derechos y libertades", durante un encuentro con periodistas de la prensa internacional. "No hay relación con Vox porque yo estoy con los derechos y las libertades en todas las latitudes y no voy buscando amistades".