Salvation y el enésimo asteroide asesino

Acabo de descubrir en Netflix una serie de ciencia ficción llamada Salvation. Básicamente es la eterna historia del asteroide asesino: se dirige hacia la Tierra, vamos todos a morir y tranquilos, ya hay gente trabajando en ello. [...] Hubo tres elementos que me apuntaron a la esperanza. En primer lugar, aparece Neil DeGrasse Tyson haciendo un cameo; en segundo, el divulgador astrónomo Phil Plait ha actuado como consultor técnico para la serie; y en tercero, no, repito NO se echa mano de las consabidas superbombas nucleares como plan A.