Salvar vidas en una UCI con menos médicos que en marzo: "El impacto psicológico está siendo brutal"

"No todo consiste en instalar ventiladores. Esto no funciona solo". José Luis Lopera, jefe de la unidad de medicina intensiva del Hospital Universitario de Vic, no encuentra médicos para su UCI. Entre la primera y la segunda ola se han ido dos de sus seis especialistas y no ha encontrado sustitutos. No es que su hospital no disponga de recursos ni de un buen ambiente de trabajo, el problema es que no hay sanitarios disponibles.