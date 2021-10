Salud mental, esa deuda pendiente de la que ahora todos hablan

Por primera vez parece posible que se promulgue una Ley de Salud Mental. El incremento de la tasa de suicidios y las cifras altas de depresión son las consecuencias más palpables de un problema de salud pública que se ha recrudecido con la pandemia. “Si te los encuentras, no le cuentes a mis padres que empecé a ir al psicólogo porque no les gusta y me van a dar la chapa”, decía Miguel el año pasado. De 29 años, este joven madrileño buscaba salir de su crisis personal pero temía el mal trago con sus padres, criados en otra generación...