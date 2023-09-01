SALTANDO EL FOSO - Ilustración y prosa de Oswaldo Mejía

“La moral es el conjunto de normas, valores y creencias aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta para establecer lo que está bien o está mal. Por tanto, el concepto BIEN o MAL, está regido por preceptos sociales y no divinos. Si se tratara de normas divinas, no serían cambiantes…Se sobreentiende que Dios no es cambiante en sus reglas.”



<< Durante el periodo paleolítico en plena era de las glaciaciones, un pequeño clan humano camina entre la nieve y la ventisca huyendo del hielo que avanza y va copando todo a su paso. Un varón