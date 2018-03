Los salones del cómic ya no venden cómics

Si no es posible vender más historias de personajes que aman a un público predispuesto a gastarse el dinero en ello, no sé que futuro le espera a la industria del cómic en este país. Puede ser que no se estén vendiendo los cómics que quieren los nuevos aficionados o puede ser que la industria no sepa comunicarse con los nuevos fans o fans potenciales. Puede ser que la estrategia habitual de “dejen que los niños se acerquen a mi” ya no funcione. Quizás haya que ir a buscarlos. Porque lo que me niego a pensar es que es el propio medio, el cómic.