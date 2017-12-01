Salen a la luz nuevos detalles sobre el sospechoso Tyler Robinson en el asesinato de Charlie Kirk [ENG]

El sospechoso acusado de matar a tiros al influencer derechista Charlie Kirk mantenía una relación sentimental con su compañero de piso transgénero, según ha declarado el gobernador de Utah. Tyler Robinson, de 22 años, de Washington (Utah), comparecerá ante el tribunal el martes tras la muerte de Kirk, de 31 años, durante uno de sus actos en la Universidad de Utah Valley el miércoles. Robinson permanece detenido sin fianza