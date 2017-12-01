edición general
Salen a la luz nuevos detalles sobre el sospechoso Tyler Robinson en el asesinato de Charlie Kirk [ENG]

El sospechoso acusado de matar a tiros al influencer derechista Charlie Kirk mantenía una relación sentimental con su compañero de piso transgénero, según ha declarado el gobernador de Utah. Tyler Robinson, de 22 años, de Washington (Utah), comparecerá ante el tribunal el martes tras la muerte de Kirk, de 31 años, durante uno de sus actos en la Universidad de Utah Valley el miércoles. Robinson permanece detenido sin fianza

Andreham
Pues no hay interés ni nada en relacionarlo con los wokes y los trans y los satanistas y dios sabe qué más xD xD

Me juego un sugus a que van a ver si en el cole escribió algún trabajo que hablase bien de Obama para meterlo ahí también.
DobleCapital
#1 "Tyler Robinson was in a relationship with his roommate - who was in the process of transitioning "

Su pareja era trans.
Fernando_x
#4 Salvo que todo lo dice la noticia es un bulo. Bueno, sí que era compañero de piso. Ni era su pareja, ni era trans, ni estaba transicionando. Es que qué cojones hay que tener para decir que estaba transicionando si has visto cualquiera de sus fotos.
HeilHynkel
#1

"Obama es negro, pero poco ..." ¿veis? ¡es un puto woke! xD xD xD
Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Nada comparado al intento de ponerlo de 'conservador', 'groyper', etc publicando informacion falsa o directamente chorradas en medios grandes
ap31r0n
#1 Más bien parece que el interés está en relacionarlo con la derecha y no que el chaval se había radicalizado hacia la izquierda después de su paso por la universidad. Como bien te dice #1, estaba en una relación con su compañero de piso que está en el proceso de transición de género.

#0 Ojito con estas noticias, parece que los @admin están dando buenos Strikes por poner noticias que relacionan al asesino con estos temas.
valandildeandunie
Se ha demostrado que era un compañero de piso de Robinson.

x.com/adamscochran/status/1966934326404378701

Qué raro que la basura esté intentando colar noticias falsas contra los trans.

Ala. a tomar por culo.
SeñorPresunciones
#3 Están desesperados por encontrar la más mínima relación del asesino con cualquier cosa que huela un mínimo a izquierda. Sin embargo todo apunta a que el chaval no es más que otro producto de la esquizofrenia ultranacionalista de los MAGA. Si no fuese otra patética muestra más de lo ridícula y peligrosa que es la administración Trump, daría hasta risa.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#9 Nada apunta a eso que dices, toda la logica apunta a izquierdista empezando porque mato a un "facha", los mensajes en los cartuchos del rifle, con quien vivia y segun varios medios era tambien su pareja. Vamos, seria el tipico 'republicano' gay, amante del Bella Ciao, que se carga a los de su propia ideologia. Todo muy logico

www.telegraph.co.uk/us/news/2025/09/14/charlie-kirk-assassin-relations
SeñorPresunciones
#16 El enlace de #3 te podría ayudar, pero aunque fuese como dices: Imagina, crían a un chaval en la secta ultraderecha de MAGA, el chaval crece con esas convicciones, se enamora de un trans y su mundo se viene abajo. Ya tienes a un zumbado producto de tu sociedad enferma, producto de la represión. ¡Premio! Ahora sigue insistiendo en lo mismo, sigue quitado libertades, sigue enloqueciendo al personal y sorpréndete cuando vuelva a pasar, porque va a volver a pasar.
slainrub
#16 Lo de las balas se ha comprobado que es un bulo. La mayoría de medios que lo replicaron lo han borrado.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#26
Medios progres que siguen teniendo la noticia y no dicen que sea un bulo ni hayan tenido que corregirla

(Este fue actualizado pero para corregir otro problema no relacionado)
www.theguardian.com/us-news/2025/sep/12/suspect-charlie-kirk-shooting
www.nbcnews.com/tech/internet/charlie-kirk-shooting-suspect-fascism-me
www.msnbc.com/opinion/msnbc-opinion/charlie-kirk-killing-tyler-robinso

Solo encuentro el…   » ver todo el comentario
Ratoncolorao
#16 ¿Entonces que su familia sea mormona y le enseñaran a usar armas no va a tener nada que ver?
No sé por buscarle tres pies al gato como tu estas haciendo, porque es raro que no te acuerdes de la moral religiosa y una educación castrante, pero JO, TENÍA UN COMPAÑERO TRANS.
Puto asco.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#27 La gente que es educada asi, cuando lo deja, suelen tirar para el otro extremo. Yo no le busco tres pies al gato, parece bastante obvio de que se trata
Ratoncolorao
#34 Estaría encantado de que expliques esa obviedad, venga.
Fernando_x
#9 Ya te explico todo el proceso mental que han seguido. Sí, compañero de piso. Es típico en USA compartir piso para poder pagar el alquiler. Resulta que ese tipo hacía vídeos graciosos para tiktok y otras redes sociales. Entre ellos ha aparecido uno en el que va disfrazado con un pijama de oso o algo así mientras juega al LoL o similar. A partir de ese vídeo, han deducido que el tipo era un furry. A partir de esa deduccion, alguien que no tiene ni idea de qué es una cosa o la otra, entendió que era trans, y nada menos que transicionando, a pesar de que todos los vídeos en los que aparece tiene apariencia de varón.

Y una vez que se creen que era trans, ya solo falta convertirlo en la pareja del asesino.
cisco
#3 Qué guasón!!!
Catacroc
Acabo de comprobarlo y Luigi Mangione es "el asesino del CEO" mientras aun esta el juicio en marcha este tipo es "el sospechoso". Otros de esos pequeños detalles que indica un poco lo que ha pasado en casa caso.
pascuaI
En la wiki se recoge que toda la familia del tirador era simpatizante de Trump y que el propio chaval "apoyó" a Trump en 2020 (lo pongo entre comillas porque supongo que no podría votar entonces).

¿Tal vez la conclusión es que vivir en una familia trumpista te hace más proclive a utilizar la violencia contra los demás? :troll:

en.wikipedia.org/wiki/Killing_of_Charlie_Kirk#Arrest_of_suspect
Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 Que tu familia sea una cosa no tiene peso en lo que tu seas, si fuera por mi familia yo habria salido comunista. Es mas, probablemente eso influyo en no serlo
ldoes
"Salen a la luz" mis cojones, un republicano ha soltado una gilipollez que ni la policía encuentra relación con el caso.

A ver debajo de qué piedra os escondéis los que estáis deseando que el asesino tenga algo que ver con la izquierda si al final sale que era otro puto nazi con distinto collar.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#11 Busca tu mismo, el nombre del compañere de piso esta disponible y hay bastantes fotos
ldoes
#19 Tengo curiosidad por saber qué crees que confirma lo que sea que salga en google.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#21 Es la persona que lo delato y esta colaborando con el FBI pero tener de pareja a una persona transespecie y transgenero seguro que te confirma que el sospecho es un super facha, como creen aqui en meneame
economictimes.indiatimes.com/news/international/us/charlie-kirk-assass
ldoes
#25 Pero me habías dicho que hay fotos, yo esperaba fotos que confirmasen punto por punto todas las tonterías que os gustaría que fueran ciertas , y no noticias que se parecen más a una carta a los reyes magos que a algo a lo que prestarle la mínima atención.
Expat_Guinea_Ecuatorial
#36 Que "tonterias" nos "gustarian que fueran ciertas". Si vivir con alguien asi es compatible con ser facha, entonces las tonterias que te gustarian que fueran ciertas las tienes tu en tu cabeza. Yo solo intento poner cordura en este sitio, que ayer parecia que el asesino era mas facha que Hitler segun los "indicios". Saludos
ldoes
#37 Si vivir con alguien asi es compatible con ser facha

Claro que es compatible, empiezas ya con una idea que no podría estar más equivocada por dos motivos 1) uno no puede escoger siempre con quien comparte piso 2) un transexual puede ser perfectamente un nazi de mierda y solo tienes que darte un paseo por 4chan para confirmarlo.

Yo solo intento poner cordura en este sitio, que ayer parecia que el asesino era mas facha que Hitler segun los "indicios"

Y anteayer era donde el asesino era protrans porque sus balas estaban manufacturadas en Turquía, que venían con la inscripción "TRN", que no se te olvide.
Brimstone
#38 "Si vivir con alguien asi es compatible con ser facha"

Completamente compatible, será por ejemplos. Que en todo grupo cuezen habas...

Transgender Woman Praises Donald Trump: ‘Best President for LGBT People’
www.newsweek.com/sophia-hutchins-praises-donald-trump-1893895

Neo-Nazi Furries are Trump’s Latest and Most Puzzling Alt-Right Supporters
www.newsweek.com/2017/12/01/neo-nazi-furries-trump-latest-alt-right-su
Enésimo_strike
Vamos que no era el anglicismo de moda de la semana en menéame; groyper.
ldoes
#7 ¿Y eso de dónde te lo sacas?

lawsuit.org/general-law/republicans-have-an-obsession-with-transgender
Datos revelan que los republicanos están obsesionados con la búsqueda de pornografía transgénero
Enésimo_strike
#8

El Sr. Cox ha dicho previamente que el sospechoso venía de una "familia conservadora, pero su ideología era muy diferente a la de su familia", y agregó en una entrevista con The Wall Street Journal que había sido "profundamente adoctrinado con la ideología inquierdista".

Según el gobernador, sus familiares han dicho que Robinson era crítico con Kirk, diciendo que estaba "lleno de odio y difundiendo el odio" y "haba de por qué no le gustaba y los puntos de vista que tenía".

¿no sería mejor leerse la noticia antes de “corregir” y no dejarte en evidencia de esa manera?
ldoes
#12 El Sr. Cox es un político republicano. Leer sirve de poco si no se tiene capacidad de hacer un análisis crítico.
Enésimo_strike
#15 me encanta menéame, donde gente que ni se lee los envíos, o los lee “críticamente” (es decir, inventando según le interese) sabe más del Sr. Robinson que la familia Robinson.

La incansable búsqueda del ridículo perpetuo.
Andreham
#28 Ridículo es no aceptar que la familia no va a ir diciendo "si si, es un niño querido y le hemos enseñado todo lo que ha hecho" porque les puede caer responsabilidad.

Mejor convertirlo en la oveja negra y desentenderse.
0 K 8
ldoes
#28 ¿Qué invento? ¿Qué dices? Has inventado tú más diciendo que son declaraciones directas de la familia. Además, a uno le puede no gustar 'x' persona estando a la derecha de dicha persona, no hay límites a la estupidez. Según el gobernador, la familia de Robinson dice que no le gustaba Kirk. Jamás lo habría sospechado, creí que lo de ponerle una bala en el cuello era una muestra de afecto.

Si mañana hay pruebas concluyentes de que el pavo era woke pues vale, pues bien. Mientras tanto, permitidme que me descojone de los que estáis tan desesperados por atribuirle este asesinato a """la izquierda""".
slainrub
#7 Vamos, que se acusa que es de izquierda sin saber ni si quiera quién era. Y si sale que es de izquierda genial, sino, da igual, lo profundos subnormales que nos siguen, les va a dar igual.

En vez de hacer una reflexión profunda el porque es tan fácil cometer un asesinato de este tipo en EEUU. Eso lo dejamos para otro día si eso.
sliana
asi es como insulta la ultraderecha americana. en su cabeza suena fantastico.
bibubibu
Ya van soltando bulardos para cuadrar la noticia para su lado. Viendo que ha sido uno de los suyos el que les ha dado un sopapo, buscan calzar el relato como puedan.
Macnulti_reencarnado
Buena gente estos wokes.
SeñorPresunciones
#10 Felicidades por lo del GP de Montreal, enhorabuena crack.

joanseguidor.com/mc-nulty-uae-montreal/
Macnulti_reencarnado
#13 debe ser un imitador.
