Salen a la luz nuevos detalles sobre el sospechoso Tyler Robinson en el asesinato de Charlie Kirk [ENG]

El sospechoso acusado de matar a tiros al influencer derechista Charlie Kirk mantenía una relación sentimental con su compañero de piso transgénero, según ha declarado el gobernador de Utah. Tyler Robinson, de 22 años, de Washington (Utah), comparecerá ante el tribunal el martes tras la muerte de Kirk, de 31 años, durante uno de sus actos en la Universidad de Utah Valley el miércoles. Robinson permanece detenido sin fianza
Me juego un sugus a que van a ver si en el cole escribió algún trabajo que hablase bien de Obama para meterlo ahí también.
Su pareja era trans.
"Obama es negro, pero poco ..." ¿veis? ¡es un puto woke!
#0 Ojito con estas noticias, parece que los @admin están dando buenos Strikes por poner noticias que relacionan al asesino con estos temas.
x.com/adamscochran/status/1966934326404378701
Qué raro que la basura esté intentando colar noticias falsas contra los trans.
Ala. a tomar por culo.
www.telegraph.co.uk/us/news/2025/09/14/charlie-kirk-assassin-relations
Medios progres que siguen teniendo la noticia y no dicen que sea un bulo ni hayan tenido que corregirla
(Este fue actualizado pero para corregir otro problema no relacionado)
www.theguardian.com/us-news/2025/sep/12/suspect-charlie-kirk-shooting
www.nbcnews.com/tech/internet/charlie-kirk-shooting-suspect-fascism-me
www.msnbc.com/opinion/msnbc-opinion/charlie-kirk-killing-tyler-robinso
Solo encuentro el… » ver todo el comentario
No sé por buscarle tres pies al gato como tu estas haciendo, porque es raro que no te acuerdes de la moral religiosa y una educación castrante, pero JO, TENÍA UN COMPAÑERO TRANS.
Puto asco.
Y una vez que se creen que era trans, ya solo falta convertirlo en la pareja del asesino.
¿Tal vez la conclusión es que vivir en una familia trumpista te hace más proclive a utilizar la violencia contra los demás?
en.wikipedia.org/wiki/Killing_of_Charlie_Kirk#Arrest_of_suspect
A ver debajo de qué piedra os escondéis los que estáis deseando que el asesino tenga algo que ver con la izquierda si al final sale que era otro puto nazi con distinto collar.
economictimes.indiatimes.com/news/international/us/charlie-kirk-assass
Claro que es compatible, empiezas ya con una idea que no podría estar más equivocada por dos motivos 1) uno no puede escoger siempre con quien comparte piso 2) un transexual puede ser perfectamente un nazi de mierda y solo tienes que darte un paseo por 4chan para confirmarlo.
Yo solo intento poner cordura en este sitio, que ayer parecia que el asesino era mas facha que Hitler segun los "indicios"
Y anteayer era donde el asesino era protrans porque sus balas estaban manufacturadas en Turquía, que venían con la inscripción "TRN", que no se te olvide.
Completamente compatible, será por ejemplos. Que en todo grupo cuezen habas...
Transgender Woman Praises Donald Trump: ‘Best President for LGBT People’
www.newsweek.com/sophia-hutchins-praises-donald-trump-1893895
Neo-Nazi Furries are Trump’s Latest and Most Puzzling Alt-Right Supporters
www.newsweek.com/2017/12/01/neo-nazi-furries-trump-latest-alt-right-su
lawsuit.org/general-law/republicans-have-an-obsession-with-transgender
Datos revelan que los republicanos están obsesionados con la búsqueda de pornografía transgénero
El Sr. Cox ha dicho previamente que el sospechoso venía de una "familia conservadora, pero su ideología era muy diferente a la de su familia", y agregó en una entrevista con The Wall Street Journal que había sido "profundamente adoctrinado con la ideología inquierdista".
Según el gobernador, sus familiares han dicho que Robinson era crítico con Kirk, diciendo que estaba "lleno de odio y difundiendo el odio" y "haba de por qué no le gustaba y los puntos de vista que tenía".
¿no sería mejor leerse la noticia antes de “corregir” y no dejarte en evidencia de esa manera?
La incansable búsqueda del ridículo perpetuo.
Mejor convertirlo en la oveja negra y desentenderse.
Si mañana hay pruebas concluyentes de que el pavo era woke pues vale, pues bien. Mientras tanto, permitidme que me descojone de los que estáis tan desesperados por atribuirle este asesinato a """la izquierda""".
En vez de hacer una reflexión profunda el porque es tan fácil cometer un asesinato de este tipo en EEUU. Eso lo dejamos para otro día si eso.
