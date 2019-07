Salchichas con clavos en un parque de Barcelona

(...)Los agentes eludieron tramitar la denuncia que reclamaban presentar los vecinos. “Nos dijeron que no podían hacer nada si no había un culpable o un sospechoso” por lo que les emplazaron a volver a llamar si lograban dar con el autor del intento de matar a los animales. No es el primer caso que se detecta en Catalunya de personas que intentan acabar con la vida de perros y gatos por el método de las salchichas-trampa. Hechos similares se han producido recientemente en Calafell (Baix Penedès) o en Santa Maria de Palautordera.