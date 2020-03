El salario de los y las ‘esenciales’

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo necesita”. Siempre han estado ahí, pero es ahora, en plena emergencia sanitaria y estado de alarma, cuando la sociedad se da cuenta de aquellos trabajos que son esenciales para que el sistema no colapse. Esas profesiones que muchas veces no se ha sabido valorar como se merece. Ni social ni económicamente. A continuación, repasamos las tablas salariales de algunos de los sectores que durante el confinamiento no cesan su actividad para que la gente pueda seguir teniendo bienes y servicios básicos.