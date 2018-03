La sal del marxismo se desvanece en el cuerpo (Carlos Manuel Álvarez)

La frase enfática de Fidel Castro, aunque no hubo nunca en kilómetros de discursos una frase de Fidel Castro que no fuese enfática y que no estuviese convencida de sí misma, decía que “si no hubiésemos sustentado nuestra lucha en esas ideas (las ideas de Marx), no estaríamos aquí en este momento, no estaríamos aquí”. Toda la razón para él. Aquella escuela no tenía agua, los albergues no tenían ventanas, la comida era siempre la misma, y siempre pésima...