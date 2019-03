"Nunca digo" no puedo ". Podría probar un truco 99 veces, y no funcionará, pero despues de 100veces lo logro. Luego es más fácil ". Porque no se ha roto todos los huesos de su cuerpo es todo un enigma, pero nunca ha tenido una lesión grave. ¿ "Odio cuando se cae. Con algunos de los trucos más grandes, no puedo verlos ", admite Stu. "Cuando mi esposa ve sus moretones, llora¨.