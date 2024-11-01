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Saiz Meneses, a la víctima del 'caso Zornoza': "Te pido perdón (...) pero que esto no salga en los periódicos"
El arzobispo de Sevilla llamó al denunciante tras el archivo de la causa por parte de Doctrina de la Fe. La diócesis de Sevilla no hace ningún comentario ante la filtración de la conversación
|
etiquetas
:
iglesia
,
abusos
,
obispo
,
zornoza
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#1
Esteban_Rosador
*
El vaticano archivó la causa por abusos contra un obispo español por un
tecnicismo jurídico
. Todo tapado, ninguna información. Y aún le piden silencio a la víctima. A esta gente les estamos financiando con dinero público. Les pagamos los sueldos.
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#8
karakol
Pues ya estaría, ¿no?
Abuso de ti, te pido perdón y hasta el siguiente caso de abusos.
#1
Es que el Tribunal de la Rota, ya sea el del Vaticano o el de Madrid, pueden decir y archivar lo que les dé la gana. El que importa, y por donde se debería aclarar esto, es el juzgado ordinario, no una mamarrachada inventada, absolutamente parcial y partidaria.
Si yo le arreo un guantazo con la mano abierta a un compañero de trabajo no me juzga el tribunal de mi empresa, lo hace el juzgado de guardia.
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#4
laruladelnorte
“Yo te voy a decir dos cosas: Por el mal que se te ha podido causar, yo te pido perdón. Y te pido también que esto no salga en los periódicos. Que esto sea una conversación reservada entre tú y yo”, dijo el arzobispo de Sevilla, quien animó a la víctima a "que actúes en conciencia y que seas capaz de perdonar, porque eso te liberará".
Hay que tener cojones...y lo más triste es que siempre ha sido asi,nunca han estado del lado de las victimas.
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#6
Pitchford
Que actúe en conciencia, perdone y se calle para poder ir al cielo. Si no, al infierno de cabeza.
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#3
EvilPreacher
Si el arzobispo va a tener en sus oraciones a la víctima, la verdad no sé qué más quiere. Debería ser reparación suficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que será recompensado por su sufrimiento en el cielo.
Trato de poner ironía porque sino me sale una úlcera con esta gentuza.
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#7
skaworld
Lo fuerte es que a una empresa privada le dejen llevar los casos de abusos sexuales su propio departamento de recursos humanos. Que ellos decidan las sanciones administrativas y tengan linea directa para coacionar a las victimas segun politica de empresa.
Con dos cojones
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#9
marcotolo
que puto asco me dan estos pederastas organizados,
por mi como si las victimas empiezan a toamrse la justicia por su mano,
no seria algo que me importara ni que condenara
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#2
mono
Lo de tropezar 2 veces con la misma piedra esta gente no lo entiende, porque vuelven a cagarla cada vez que sale un nuevo caso.
Aunque fuese mi padre no intentaría ocultar un delito como este.
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#5
neiviMuubs
Recordatorio del caso aunque ya veo que hay enlace dentro
www.eldiario.es/sociedad/vaticano-archiva-caso-pederastia-exobispo-esp
Luego quiere ser el vaticano el que juzgue únicamente estas cosas cuando van absolviendo a todos esos depravados incluso si les pillan con el crio en la cama
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menéame
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Abuso de ti, te pido perdón y hasta el siguiente caso de abusos.
#1 Es que el Tribunal de la Rota, ya sea el del Vaticano o el de Madrid, pueden decir y archivar lo que les dé la gana. El que importa, y por donde se debería aclarar esto, es el juzgado ordinario, no una mamarrachada inventada, absolutamente parcial y partidaria.
Si yo le arreo un guantazo con la mano abierta a un compañero de trabajo no me juzga el tribunal de mi empresa, lo hace el juzgado de guardia.
Hay que tener cojones...y lo más triste es que siempre ha sido asi,nunca han estado del lado de las victimas.
Trato de poner ironía porque sino me sale una úlcera con esta gentuza.
Con dos cojones
por mi como si las victimas empiezan a toamrse la justicia por su mano,
no seria algo que me importara ni que condenara
Aunque fuese mi padre no intentaría ocultar un delito como este.
www.eldiario.es/sociedad/vaticano-archiva-caso-pederastia-exobispo-esp
Luego quiere ser el vaticano el que juzgue únicamente estas cosas cuando van absolviendo a todos esos depravados incluso si les pillan con el crio en la cama