Saioa Vivanco, bailarina: “Bailar me podría haber hecho muy feliz, pero me hizo enfermar”

Veinte años. La que fuera bailarina, Saioa Vivanco, ha estado ingresada en un centro de salud mental por un trastorno de conducta alimentaria (TCA), más concretamente anorexia nerviosa. Tras abandonar su carrera en el baile comienza un tratamiento psiquiátrico, pero nunca podrá volver a bailar. - ¿Cuándo cree que apareció el trastorno? - Me ha costado mucho encontrar el dónde y el cuándo pero creo que llevo obsesionada desde que empecé a bailar. Quizás no lo he desenvuelto en la comida, pero sí en la obsesión con el cuerpo...