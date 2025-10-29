El Sáhara no se negocia: el POLISARIO planta cara al borrador de EE.UU. y las wilayas se levantan

El Frente Polisario ha reaccionado con contundencia al nuevo proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para renovar el mandato de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental). El borrador refuerza el plan de “autonomía” marroquí como única vía posible de arreglo. La organización subraya que cualquier intento de imponer una solución predeterminada, o de recompensar la adquisición de territorios por la fuerza, viola los principios fundamentales del derecho