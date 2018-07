La saga de ciencia ficción The Expanse sigue creciendo con un juego de mesa que arrasa en Kickstarter

The Expanse es una de los exponentes de la ciencia ficción actual. Conocida por el público mayoritario por su adaptación televisiva, nacida en SyFy, que viene de la saga literaria escrita por James S. A. Corey y que inició El despertar del Leviatán. Lo sorprendente es que el germen de dichos libros no viene de un relato breve si no de un videojuego. The Expanse llegó a Kickstarter, en forma de juego de mesa, a principios de semana y ya supera holgadamente su objetivo, habiendo pasado los 155.000€ recaudados (con un objetivo inicial de 25.000€).