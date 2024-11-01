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SAETA II: aviónica española para el nuevo entrenador del Ejército del Aire

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La tecnología de aviónica en el corazón del SAETA II consolida a AERTEC como industria estratégica

| etiquetas: aviónica , españa , ejercito del aire , entrenador
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