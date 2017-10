Sáenz de Santamaría: "Puigdemont tiene otra oportunidad de rectificar"

El Gobierno no considera válida, por falta de claridad, la respuesta por carta que el president Carles Puigdemont ha dado a su pregunta de si declaró la independencia el pasado martes. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Sanmtamaría ha lamentado "que Puigdemont haya decidido no contestar": "No era difícil decir si sí o no había declarado la independencia". La número dos de Rajoy ha asegurado que el presidente catalán aún tiene "una oportunidad de rectificar". El jueves a las 10 acaba el segundo plazo dado por el Gobierno...