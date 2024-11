Sáenz de Jubera (TotalEnergies): "Al cliente vulnerable habría que darle la luz gratis, pero la tarifa regulada no tiene sentido"

A los clientes vulnerables habría que darles la electricidad gratis si es necesario. Pero para un cliente doméstico que no sea vulnerable, al día de hoy, con más de 240 comercializadoras, no tiene sentido que siga existiendo el PVPC. Hay quien dirá que en el año 2022, con los precios de la energía disparados, la tarifa regulada ayudó a muchos consumidores a pasar la tormenta. A lo mejor en situaciones extraordinarias tiene que haber algo extraordinario, pero en una situación normal no tiene ningún sentido.