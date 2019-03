Corre el año 2009. Grecia no cesa de hundirse en el abismo de la crisis. Hace tiempo que no se sabe nada de su cinematografía, salvo la honrosa excepción de Theo Angelopoulos, pero algo se está moviendo en el país. En el Festival de Cannes de ese año un joven director griego presenta la película “Canino” (2009). La obra gana la Cámara de Oro en la Quincena de Realizadores y el premio Un certain regard. La sacudida es estruendosa.