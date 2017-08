«Sacronarcos», el tráfico de reliquias en la Edad Media

El divino tema con el que hoy os obsequiamos es el del quizá no muy conocido tráfico de reliquias en la Edad Media. Pensemos en una época donde la religiosidad invadía toda la vida cotidiana y las mentalidades, por lo que en una sociedad así las reliquias eran algo casi imprescindible para cualquier lugar cristiano que se preciase. Eran un sello de calidad. Sin un trozo de santo en un relicario bajo tu altar no eras nadie. No tener una reliquia en tu localidad era como no tener Mercadona o un macropolideportivo.