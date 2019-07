Sacándome el carnet con 34 tacos

Ayer por la tarde fui por última vez a la autoescuela para recoger un trozo de plástico con dos ventosas y una L mayúscula sobre fondo verde reflectante: vulgar trofeo para tanto heroísmo como he demostrado. Tengo treinta y cuatro años y me he convertido en un adulto funcional. Ya puedo dejarme bigote, tener hijos, comprar acciones y arruinarme. Ha sido necesario traicionar mis principios para lograrlo.