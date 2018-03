¿Sabías que la técnica de fertilidad 'hijos de tres padres' permitirá curar embriones enfermos antes de implantarse?

La técnica de fertilidad humana conocida como 'hijos de tres padres' permitirá la curación de embriones enfermos antes de su implantación en el útero, tratando al embrión como un paciente y facilitando el nacimiento de niños sanos, según ha informado el director de la Clínica MARGen de Granada, en un artículo publicado en el 'Journal of Gynecology and Women's Health'. Este avance ofrecerá nuevas esperanzas de maternidad a mujeres de avanzada edad, que suelen tener la mayoría de óvulos con anomalías y que no desean recurrir a óvulos de donantes