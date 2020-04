Muchas veces escribimos puntos suspensivos a la ligera, pero...¿realmente sabemos cuántos hay que escribir? ¡TRES! No 5, 6 o 7, únicamente tres. Y si la oración continúa después de los puntos, se sigue en minúscula; si no, no. Para más info, puedes seguir nuestra página en Facebook www.facebook.com/todoortografia/ o en Instagram www.instagram.com/misspatrizzia/