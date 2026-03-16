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Qué sabemos de que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, esté "muerto" o "herido" a 16 de marzo

Desde el día siguiente al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán circulan contenidos que afirman que Mojtaba Jameneí, designado el día 8 para suceder a su padre como líder supremo en Irán, está herido o que murió en el mismo bombardeo que mató a su padre, ya que no ha realizado “apariciones públicas, declaraciones ni avistamientos”.

| etiquetas: iran , jamenei , guerra
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6 comentarios
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Veelicus #3 Veelicus
Es el ayatola de Schrödinger
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Noeschachi #2 Noeschachi
Mucho hablar de si esta vivo pero nos perdemos lo mas importante
nypost.com/2026/03/16/us-news/trump-briefed-that-irans-new-supreme-lea
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EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica
No sé si está vivo o no, pero sé que si lo está no va a ser muy "american friendly" después de que hayan matado a su padre, a su mujer, a su hermana, a su hija y a su nieta.
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#4 ahora escribirá un libro sobre:

Cómo ejercer el autocontrol en situaciones tensas y meditación
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#1 T3rr0rz0n3 *
hombre, como para asomarse.
Suena a rumores para provocar que aparezca y poder cargárselo.
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DocendoDiscimus #5 DocendoDiscimus
No creo que hubieran escogido a un cadáver como líder. Seguramente está herido y escondido.
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menéame