Qué sabemos de que Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán, esté "muerto" o "herido" a 16 de marzo

Desde el día siguiente al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán circulan contenidos que afirman que Mojtaba Jameneí, designado el día 8 para suceder a su padre como líder supremo en Irán, está herido o que murió en el mismo bombardeo que mató a su padre, ya que no ha realizado “apariciones públicas, declaraciones ni avistamientos”.
| etiquetas: iran , jamenei , guerra
nypost.com/2026/03/16/us-news/trump-briefed-that-irans-new-supreme-lea
Cómo ejercer el autocontrol en situaciones tensas y meditación
Suena a rumores para provocar que aparezca y poder cargárselo.