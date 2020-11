Lo que sí sabemos de las elecciones americanas

En los momentos en los que escribo estas líneas desde Estados Unidos, hay ciertas variables acerca de las elecciones norteamericanas cuyo resultado aún no conocemos. No sabemos si los distintos recursos y recuentos anunciados por el Presidente Trump finalmente se producirán, y no sabemos -en caso de producirse- qué resultado arrojarían. No sabemos si es verdad o no que ha habido fraude electoral (como sostienen muchos Republicanos) en estados clave como Wisconsin o Michigan, que podrían hacer cambiar de signo la Presidencia del país.