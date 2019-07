¿Qué sabemos de los «30 menores magrebíes» que «defecaron» en una piscina de una zona comunitaria en Tarragona?

En las publicaciones sobre este caso, se dice que los autores fueron "30 menores magrebíes". Caso Aislado afirma además que son menores extranjeros no acompañados (MENA), aunque de esto último no hay ninguna prueba de que sea así. Desde Maldita.es hemos preguntado al Ayuntamiento de Tarragona y nos aseguran que la Guardia Urbana "no tiene constancia de ninguna llamada de queja la noche del 11 al 12 de julio en la propiedad de la avenida Roma" y, por lo tanto, "no se tiene constancia de los supuestos hechos descritos ni de sus supuestos autores"