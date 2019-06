Qué se sabe del supuesto ciberataque con que Trump respondió al derribo de un dron

El ataque informático iba dirigido a los sistemas de armas utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que derribó el avión no tripulado de EE.UU. De acuerdo con The Washington Post y la agencia de noticias AP, la agresión cibernética deshabilitó los sistemas, mientras The New York Times indicó que tenía la intención de desconectarlos por un período de tiempo. Los ataques informáticos fueron llevados a cabo por el Cibercomando de Estados Unidos, una fuerza del Departamento de Defensa encargada de la ciberseguridad.