¿Qué se sabe sobre la misteriosa nube radioactiva detectada en el norte de Europa?

Las autoridades de seguridad y protección radiológica de los países escandinavos informaron de un aumento en la radioactividad atmosférica detectada por sus estaciones de monitoreo durante junio. Según el Institut De Radioprotection Et Sûreté Nucléaire (IRSN) francés, los niveles registrados en estos países “son muy bajos y no representan ningún riesgo” para el público o el medio ambiente. “Hasta la fecha, no se ha registrado un aumento anormal en el nivel de radioactividad atmosférica en países como Francia”, concluye el organismo francés. A d