Sábanas con moho, manchas de pis y pelos pegados en hospitales Madrid

Las protestas llegan de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Falta ropa y la que llega lo hace en mal estado. Ha habido días,en algún centro,que no se han podido cambiar las sábanas de las camas de los pacientes hospitalizados. Aunque desde el Servicio Madrileño de Salud aseguran que no existen quejas específicas, según sus propias auditorias, el 35% de la ropa que sale de la lavandería central (privatizada en 2013) se encuentra en un estado 'no utilizable'. Las auditorías se realizan cada tres meses..