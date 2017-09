Ryanair obliga a sus pilotos a tributar en Irlanda y a abrirse su propia empresa

“Los pilotos se van porque no les permiten mantener su base en España. Cuando ascienden, les pueden mandar a la otra punta del continente y a muchos no les compensa aunque ganen más”, sobre todo si tienen que dejar a la familia, explican fuentes del sector a este periódico. A esto se suma el polémico sistema de contrataciones de la compañía: casi el 70% de sus 4.200 pilotos trabaja en régimen de autónomos. Es decir, “si te pones malo, no cobras” y el mes de vacaciones no está remunerado, entre otros derechos perdidos.