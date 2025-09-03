edición general
Ryanair anuncia el cierre de cuatro bases en España y reduce en un 41% su capacidad en aeropuertos españoles

Ryanair ha anunciadola supresión de todos sus vuelos desde Tenerife Norte y Vigo este invierno y un recorte de plazas para Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%). Además, se mantendrán sin vuelos en Valladolid y Jerez, y cerrarán su base de dos aviones de Santiago, una decisión que justifican por las "excesivas y poco competitivas" tasas aeroportuarias. En respuesta, el operador aeroportuario español (Aena) ha estallado contra lo que considera una "infumable estrategia de extorsión" por parte de Ryanair.

