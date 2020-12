Ryan Mason: “No me sorprendería que en 10 o 15 años no hubiera cabezazos en el fútbol”

El fichaje más caro de los Tigres vio su carrera truncada tras un choque con Gary Cahill. Desde entonces, el inglés se ha dedicado a concienciar de los peligros de los golpes en la cabeza en el fútbol. En esta ocasión, el exjugador habló para la BBC donde vaticinó el fin del empleo de la cabeza en el deporte rey: "No me sorprendería que en 10 o 15 años no hubiera cabezazos en el fútbol".